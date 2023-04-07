ЦБ предупредил о схеме хищения денег через QR-код

Мошенники звонят своим жертвам под видом сотрудников банка, заявляют о несанкционированном запросе на снятие средств со счета, после чего предлагают прислать им QR-код с целью «отмены операции». В случае успешного обмана при получении кода, злоумышленники свободно могут снять деньги обманутого гражданина.

ЦБ призывает никогда не делиться QR-кодом с незнакомыми людьми, не хранить его изображение в мобильных устройствах или в распечатанном виде. Регулятор также ещё раз подчёркивает, что истинные сотрудники никогда не истребуют у клиентов QR-код.

Между тем, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», банковские мошенники принялись использовать уже обманутых ими клиентов. Злоумышленники обзванивают жертв под видом сотрудников ФСБ и предлагают поучаствовать в поиске преступников за ежемесячный доход.

