ЦБ предупредил о схеме хищения денег через QR-код
Центральный банк России предупредил об очередном, новом способе хищения средств граждан, при этом мошенники даже не располагают данными карты. Преступная схема базируется на социальной инженерии и использовании QR-кода, информирует регулятор на своём официальном сайте.
Речь идёт о сервисе снятия наличных денег посредством QR-кода, который запустили некоторые кредитно-финансовые учреждения. В мобильном приложении клиент может в индивидуальном порядке сформировать автоматически такой код на требуемую сумму, а затем снять её в банкомате, поднеся телефон к сканеру.
Мошенники звонят своим жертвам под видом сотрудников банка, заявляют о несанкционированном запросе на снятие средств со счета, после чего предлагают прислать им QR-код с целью «отмены операции». В случае успешного обмана при получении кода, злоумышленники свободно могут снять деньги обманутого гражданина.
ЦБ призывает никогда не делиться QR-кодом с незнакомыми людьми, не хранить его изображение в мобильных устройствах или в распечатанном виде. Регулятор также ещё раз подчёркивает, что истинные сотрудники никогда не истребуют у клиентов QR-код.
Между тем, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», банковские мошенники принялись использовать уже обманутых ими клиентов. Злоумышленники обзванивают жертв под видом сотрудников ФСБ и предлагают поучаствовать в поиске преступников за ежемесячный доход.
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