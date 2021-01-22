ЦБ предупредил о новой схеме мошенничества
Телефонные мошенники стали использовать новую схему, говорится в сообщении на сайте ЦБ.
«Представляясь сотрудниками МВД или других правоохранительных органов, они сообщают клиентам банков, что в их отношении возбуждено уголовное дело по заявлению Банка России», - сообщается в нем.
Целью этого является получение личных данных клиентов банков для хищения денег. ЦБ отмечает, что не подает заявления в полицию из-за операций клиентов без их согласия, а потому ссылка на уголовное дело по инициативе Центробанка – признак мошенничества.
Ранее сообщалось, что с помощью данных СНИЛС злоумышленники могут оперировать пенсией граждан России.
Мошенники не только похищают личные данные россиян, но и продают в интернете поддельные импортные вакцины от коронавируса, сообщает Ura.ru.
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