ЦБ предложили лимитировать онлайн-переводы пенсионеров для защиты от мошенников

Курдесов поднял проблему обмана пенсионеров телефонными мошенниками, которые под разными предлогами вымогают у них данные банковских карт или противоправными действиями добиваются переводов денег на другие счета.

Курдесов предложил лимитировать онлайн-переводы с банковских счетов пенсионеров 10 тысячами рублей. По его мнению, такие меры позволят пресечь кражу крупных сумм дистанционным способом.

Заместитель председателя Центрального Банка РФ Дмитрий Скобелкин в эфире НСН, призвал не доверять собеседнику, если он требует назвать номер карты, трёхзначный код или код из смс-сообщения. Их запрещено озвучивать кому бы то ни было, в том числе, сотрудникам банка.

При этом можно самому перезвонить в банк, как правило, номер телефона есть на оборотной стороне карты. При этом очень важно набирать номер именно вручную, так как если перезвонить по высветившемуся номеру, даже если он полностью соответствует номеру банка, можно дозвониться до того же самого мошенника.

