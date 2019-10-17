Мошенники обманули пенсионерку в Вологде на 2 млн рублей
В Вологде мошенники обманным путем заставили пожилую женщину перевести им почти 2 млн рублей. Об этом сообщает Интерфакс.
Отмечается, что злоумышленники позвонили женщине и, представившись сотрудниками банка, заявили о том, что с ее счета происходит списание денег, а для того, чтобы это предотвратить нужно установить на телефон программу для удаленного управления. Таким образом, мошенники завладели доступом в ее личный кабинет как клиента банка.
В связи с произошедшим заведено уголовное дело, полиция ищет виновных.
Ранее ЦБ сообщил о новом способе мошенничества с банковскими картами. Теперь злоумышленники научились подделывать номера банков, выдавая себя за сотрудников финансовых организаций.
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