Мошенники обманули пенсионерку в Вологде на 2 млн рублей

Отмечается, что злоумышленники позвонили женщине и, представившись сотрудниками банка, заявили о том, что с ее счета происходит списание денег, а для того, чтобы это предотвратить нужно установить на телефон программу для удаленного управления. Таким образом, мошенники завладели доступом в ее личный кабинет как клиента банка.

В связи с произошедшим заведено уголовное дело, полиция ищет виновных.

Ранее ЦБ сообщил о новом способе мошенничества с банковскими картами. Теперь злоумышленники научились подделывать номера банков, выдавая себя за сотрудников финансовых организаций.

