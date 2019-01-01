Биометрические банкоматы заработают в России в течение года
Крупные кредитно-финансовые организации России приобрели банкоматы, которые смогут идентифицировать человека по лицу. Как сообщает Москва 24, совершать операции в таких автоматах станет реально без использования пластиковой карты.
Уточняется, что чтобы воспользоваться технологией, гражданам придется сдать биометрические данные. Это позволит к счетам компьютерные копии лиц россиян.
Эксперты заявляют, что банкоматы нового поколения позволят повысить безопасность операций, а также сделают процесс более удобным и быстрым. В то же время сaми россияне покa недоверчиво относятся к биометрии, поэтому большой популярностью тaкие услуги в ближaйшее время пользоваться не будут.
Ранее россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС. Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств. Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в эфире НСН рассказал, что мошенники быстрее рядовых граждан адаптируются под новые условия финансовых организаций.
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