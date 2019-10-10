ЦБ назвал новый способ обмана клиентов банков
Новый способ мошенничества с банковскими картами назвали в Центробанке РФ. Как сообщает РИА Новости, теперь злоумышленники научились подделывать номера банков, выдавая себя за сотрудников финансовых организаций.
Таким образом, мошенники общаются с клиентами и вытягивают из них информацию, позволяющую открыть доступ к средствам абонента. В ЦБ подчеркнули, что эта схема имеет успех у преступников, в том числе, из-за низкой «компьютерной гигиены».
Добавим, о том, как распознать злоумышленника, подделавшего номер банка, в эфире НСН рассказал заместитель председателя Центрального Банка РФ Дмитрий Скобелкин. По его словам, не стоит доверять собеседнику, если он требует от вас назвать номер карты, трёхзначный код или код из смс-сообщения. Сотрудникам банка такие данные ни к чему, а передав их неизвестному, вы сами дадите ему в руки ключ к вашим накоплениям.
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