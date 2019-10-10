ЦБ назвал новый способ обмана клиентов банков

Новый способ мошенничества с банковскими картами назвали в Центробанке РФ. Как сообщает РИА Новости, теперь злоумышленники научились подделывать номера банков, выдавая себя за сотрудников финансовых организаций.

Таким образом, мошенники общаются с клиентами и вытягивают из них информацию, позволяющую открыть доступ к средствам абонента. В ЦБ подчеркнули, что эта схема имеет успех у преступников, в том числе, из-за низкой «компьютерной гигиены».