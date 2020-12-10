ЦБ нашел способ защитить россиян от навязывания услуг

Центробанк собирается ужесточить продажу банками небанковских продуктов и услуг. Об этом пишет РБК, ссылаясь на разработанные регулятором законопроект. Эта инициатива предлагает введение «паспортов» финансовых продуктов или ключевых информационных документов.

Они и будут раскрывать риски и выгоды вложений, а также содержать информацию о сути финансового инструмента и возможных комиссиях. Банк должен будет передать памятку потребителю до заключения договора.

За невыполнение этих предписаний Центробанк сможет принимать меры в отношении финансовых организаций, к примеру, накладывать штрафы и ограничивать определенные операции.

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Накануне стало известно, что ЦБ в своем базовом сценарии видит достаточно скромное пространство для снижения ключевой ставки, однако какие-то сценарии могут потребовать её снижения ниже 4%. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Напомним, в текущем году ЦБ снизил ключевую ставку в общей сложности на 2 процентных пункта, до исторического минимума в 4,25%. На последних двух заседаниях, которые прошли в сентябре и октябре, регулятор оставил ставку без изменений. Следующее заседание намечено на 18 декабря.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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