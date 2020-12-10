ЦБ нашел способ защитить россиян от навязывания услуг

Центробанк собирается ужесточить продажу банками небанковских продуктов и услуг. Об этом пишет РБК, ссылаясь на разработанные регулятором законопроект. Эта инициатива предлагает введение «паспортов» финансовых продуктов или ключевых информационных документов.

Они и будут раскрывать риски и выгоды вложений, а также содержать информацию о сути финансового инструмента и возможных комиссиях. Банк должен будет передать памятку потребителю до заключения договора.

За невыполнение этих предписаний Центробанк сможет принимать меры в отношении финансовых организаций, к примеру, накладывать штрафы и ограничивать определенные операции.