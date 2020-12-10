ЦБ оштрафовал Qiwi Bank за нарушения и ограничил его функционал

Пользователи платежного сервиса Qiwi Bank не смогут с 7 декабря осуществлять платежи в пользу зарубежных торговых компаний и переводить деньги на предоплаченные корпоративные карты. Об этом сообщили представители платежной системы.

Ограничения функционала связаны с запретом Центробанка, который ранее провел проверку и оштрафовал QIWI на 11 миллионов рублей.