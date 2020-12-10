ЦБ оштрафовал Qiwi Bank за нарушения и ограничил его функционал
Пользователи платежного сервиса Qiwi Bank не смогут с 7 декабря осуществлять платежи в пользу зарубежных торговых компаний и переводить деньги на предоплаченные корпоративные карты. Об этом сообщили представители платежной системы.
Ограничения функционала связаны с запретом Центробанка, который ранее провел проверку и оштрафовал QIWI на 11 миллионов рублей.
В QIWI отметили, что ограничения ЦБ обусловлены общими тенденциями к усилению кибербезопасности и трансграничных платежей. В компании заявили, что тесно сотрудничают с ЦБ для устранения возникших претензий. QIWI добавила, что стремится к минимизации ограничений, но не может гарантировать успехов в этой сфере.
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