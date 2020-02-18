ЦБ намерен усилить борьбу с утечкой персональных данных

18 февраля 202011:34

Банк России направит в Минкомсвязи и Роскомнадзор предложения по ужесточению мер, направленных на борьбу с утечкой персональных данных граждан. Как пишет «Интерфакс», об этом на XII Уральском форуме информбезопасности финансовой сферы заявил зампред Центробанка Дмитрий Скобелкин.

Он подчеркнул, что для создания условий для упорядоченного доступа к персональным данным, которые содержатся в различных информационных системах, необходимы совместные усилия. В руководстве ЦБ также считают, что нужно упростить доступ правоохранительных органов по противодействию субъектам, которые незаконно получают, продают и используют персональные данные. Кроме того, Скобелкин отметил, что Значительная часть хищений со счетов клиентов российских банков в прошлом году была совершена с помощью приемов социальной инженериии, подчёркивает РИА ФАН.

В банковской сфере одобрили новые правила ЦБ по блокировке счетов

Между тем, ранее Центробанк России предложил поправки в перечень признаков сомнительных операций, при которых банки получают основания приостановить или отказать в проведении транзакции. Соответствующий документ регулятор предоставил для оценки регулирующего воздействия.

Как отмечает РБК со ссылкой на представителя Банка России, перечень не обновлялся с момента появления в 2012 году.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ЦентробанкМошенники