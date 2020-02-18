ЦБ намерен усилить борьбу с утечкой персональных данных

Банк России направит в Минкомсвязи и Роскомнадзор предложения по ужесточению мер, направленных на борьбу с утечкой персональных данных граждан. Как пишет «Интерфакс», об этом на XII Уральском форуме информбезопасности финансовой сферы заявил зампред Центробанка Дмитрий Скобелкин.

Он подчеркнул, что для создания условий для упорядоченного доступа к персональным данным, которые содержатся в различных информационных системах, необходимы совместные усилия. В руководстве ЦБ также считают, что нужно упростить доступ правоохранительных органов по противодействию субъектам, которые незаконно получают, продают и используют персональные данные. Кроме того, Скобелкин отметил, что Значительная часть хищений со счетов клиентов российских банков в прошлом году была совершена с помощью приемов социальной инженериии, подчёркивает РИА ФАН.