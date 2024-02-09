ЦБ: Количество финансовых пирамид в России выросло в 1,5 раза в 2023 году

При этом, как отмечается, что срок жизни таких проектов стал короче, а средний чек уменьшился.

ЦБ в 2023 году выявил 2944 финансовых пирамид против 2017 годом ранее.

В Банке России предупредили, что информация о большинстве пирамид распространяется через соцсети и мессенджер Телеграм. Кроме того, их организаторы активно привлекают для рекламы лайфстайл-блогеров с большой аудиторией.

«Наиболее популярными способами перечисления денег в пирамиду остаются иностранные платежные сервисы и криптовалюты», - говорится в сообщении регулятора.

Ранее Центробанк заявил о росте финансовых пирамид под видом онлайн-игр, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



