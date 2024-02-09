ЦБ: Количество финансовых пирамид в России выросло в 1,5 раза в 2023 году
Число финансовых пирамид в России в 2023 году увеличилась в 1,5 раза по сравнению с 2022-м, говорится на сайте Центробанка РФ.
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При этом, как отмечается, что срок жизни таких проектов стал короче, а средний чек уменьшился.
ЦБ в 2023 году выявил 2944 финансовых пирамид против 2017 годом ранее.
В Банке России предупредили, что информация о большинстве пирамид распространяется через соцсети и мессенджер Телеграм. Кроме того, их организаторы активно привлекают для рекламы лайфстайл-блогеров с большой аудиторией.
«Наиболее популярными способами перечисления денег в пирамиду остаются иностранные платежные сервисы и криптовалюты», - говорится в сообщении регулятора.
Ранее Центробанк заявил о росте финансовых пирамид под видом онлайн-игр, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru