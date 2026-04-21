Названы переводы на карту, которые могут заинтересовать налоговую

Регулярные поступления одинаковых сумм от разных отправителей могут привлечь внимание налоговых органов и банков. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор налоговой практики Quattor Владимир Ким.

По его словам, наибольшие вопросы вызывают переводы от широкого круга лиц с похожими комментариями — такая схема может указывать на незарегистрированную предпринимательскую деятельность. При этом переводы внутри семьи, включая помощь, подарки и возврат долгов, обычно не считаются подозрительными, если их смысл понятен.

ФНС: Контроль за переводами затронет 3% россиян

Ким также напомнил, что в Госдуму внесен законопроект об усилении контроля за такими операциями. В случае его принятия Федеральная налоговая служба сможет получать от Банка России данные о гражданах, которых подозревают в ведении бизнеса без регистрации.

Чтобы снизить риски, он советует указывать назначение платежа и быть готовыми при необходимости объяснить происхождение средств. При этом, по его оценке, речь не идет о массовом контроле всех переводов: банки и регуляторы ориентируются на совокупность признаков, а не на отдельные операции, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
