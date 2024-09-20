ЦБ: Банки не смогут брать комиссию за оплату налогов и кружков через СБП

Банки с 1 ноября не смогут брать с клиентов комиссию за платежи в пользу государства (C2G-платежи) через систему Систему быстрых платежей (СБП), сообщили на сайте Банка России.

В частности, речь идет об оплате детских кружков, секций, штрафов и налогов.

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В ЦБ отметили, что банки не платят регулятору комиссию за C2G-платежи, а с 1 ноября кредитные организации не смогут взымать с клиентов вознаграждения по данным платежам.

Также с 1 ноября лимит бесплатных переводов в 100 тысяч рублей будет действовать и применительно к электронным кошелькам. В пределах этой суммы можно будет также пополнять баланс кошелька.

Ранее аналитики Банка России повысили собственный прогноз роста потребительского кредитования в РФ в 2024 году до 12-17%. Соответствующие данные следуют из обзора регулятора о банковском секторе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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