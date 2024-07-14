Фигуристка Трусова приняла решение возобновить карьеру
Серебряный призер Олимпиады в Пекине фигуристка Александра Трусова рещила возобновить карьеру, сообщил в рамках VK Fest двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.
«Саша Трусова вернулась в спорт, мы каждый день тренируемся, работаем», - сказал Плющенко.
Он назвал возвращение Трусовой в фигурное катание большой сенсацией.
В последний раз Трусова выступала на соревнованиях в 2022 году в рамках Пятого этапа Гран-при России. Она заняла второе место.
В июне серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Макар Игнатов сделал предложение Александре Трусовой, напоминает «Радиоточка НСН».
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