Фигуристка Трусова приняла решение возобновить карьеру

Серебряный призер Олимпиады в Пекине фигуристка Александра Трусова рещила возобновить карьеру, сообщил в рамках VK Fest двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.

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«Саша Трусова вернулась в спорт, мы каждый день тренируемся, работаем», - сказал Плющенко.

Он назвал возвращение Трусовой в фигурное катание большой сенсацией.

В последний раз Трусова выступала на соревнованиях в 2022 году в рамках Пятого этапа Гран-при России. Она заняла второе место.

В июне серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Макар Игнатов сделал предложение Александре Трусовой, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:Фигурное КатаниеЕвгений Плющенко

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