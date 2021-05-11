«Трусость или непрофессионализм». Ивангай вновь обвиняет Дудя
Блогер Иван Рудской, известный под псевдонимом Ивангай, вновь выступил с обвинениями в адрес журналиста Юрия Дудя в связи с резонансным интервью.
18 марта Дудь опубликовал видеоинтервью с Ивангаем на своем YouTube-канале, которое на данный момент собрало более 20 млн просмотров. После этого Рудской обвинил Дудя в цензуре, сказав, что тот вырезал фрагмент интервью, где рассказывалось о его родственниках, пострадавших от голодомора и репрессий НКВД. 4 мая Дудь опубликовал вырезанный фрагмент.
«Сидячее интервью специально записывалось в полночь, несмотря на то, что я просил писаться утром. Но Дудю вдруг «понадобилось утром уже улетать». Посмотрите дневные кадры, на которых я не вымотан и не уставший. Писалось в те же сутки»», – написал Ивангай в Twitter.
При этом он высказал мнение, что это связано либо с отсутствием профессионализма, либо с трусостью Дудя.
Дудь, отвечая на обвинения Ивангая, ранее утверждал, что случившееся не связано с отношениями России и Украины, а объясняется исключительно «корректностью монтажа».
YouTube-канал Юрия Дудя «вДудь» на данный момент имеет более 9,1 млн подписчиков. У Ивангая – 17,7 млн подписчиков.
В начале апреля сообщалось, что волонтеры Лиги безопасного интернета обнаружили пропаганду наркотиков в одном из интервью Юрия Дудя и попросили МВД провести проверку в этой связи.
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