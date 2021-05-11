«Трусость или непрофессионализм». Ивангай вновь обвиняет Дудя

Блогер Иван Рудской, известный под псевдонимом Ивангай, вновь выступил с обвинениями в адрес журналиста Юрия Дудя в связи с резонансным интервью.

18 марта Дудь опубликовал видеоинтервью с Ивангаем на своем YouTube-канале, которое на данный момент собрало более 20 млн просмотров. После этого Рудской обвинил Дудя в цензуре, сказав, что тот вырезал фрагмент интервью, где рассказывалось о его родственниках, пострадавших от голодомора и репрессий НКВД. 4 мая Дудь опубликовал вырезанный фрагмент.

«Сидячее интервью специально записывалось в полночь, несмотря на то, что я просил писаться утром. Но Дудю вдруг «понадобилось утром уже улетать». Посмотрите дневные кадры, на которых я не вымотан и не уставший. Писалось в те же сутки»», – написал Ивангай в Twitter.

При этом он высказал мнение, что это связано либо с отсутствием профессионализма, либо с трусостью Дудя.

Дудь, отвечая на обвинения Ивангая, ранее утверждал, что случившееся не связано с отношениями России и Украины, а объясняется исключительно «корректностью монтажа».