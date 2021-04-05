МВД попросили проверить одно из интервью Дудя на пропаганду наркотиков

Лига безопасного интернета попросила Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ проверить одно из интервью журналиста Юрия Дудя. Об этом сообщает ТАСС.

«Волонтеры Лиги безопасного интернета обнаружили пропаганду наркотиков в одном из интервью Юрия Дудя. <...> Организация просит провести проверку фактов распространения запрещенной законом информации», — цитирует агентство сообщение Лиги.

Как рассказала глава организации, член Общественной палаты Екатерина Мизулина, крупные блогеры должны более ответственно относиться к распространяемому контенту, отмечает РИА ФАН. Большая часть их аудитории — дети и подростки, и недопустимо распространение информации, которая может угрожать их жизни и здоровью, сообщает Ura.ru.

Кроме того, Мизулина напомнила, что в России статьей «О наркотических средствах и психотропных веществах» запрещена пропаганда употребления запрещенных средств, отмечает телеканал «360».

О каком именно интервью Дудя идет речь, не уточняется, сообщает Газета.ру.

