Трунов: Выход из ЕСПЧ приведет к росту числа «преступников» в России

«У нас ежегодно количество тюремного населения падает в среднем на 300 тысяч в год. Количество преступлений тоже сокращается. Например, разбои в 2021 году упали на 21%, грабежи – на 16%, кражи транспортных средств – на 27%. Но ФСИН говорит, что до спецоперации количество находящихся в СИЗО с 2020 по 2021 год прибавилось на 4%. Это парадокс. Думаю, в этом году будет минимум плюс 10%, потому что у нас пропал инструмент Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), с решениями которого система вынуждена была решаться. Сейчас никаких сдерживающих механизмов нет вообще. Суд в ООН тоже не работает», - отметил он.

Ранее член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева в пресс-центре НСН рассказала, что в российских СИЗО практически отсутствует система залогов.