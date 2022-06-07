Трунов: Выход из ЕСПЧ приведет к росту числа «преступников» в России
Адвокат Игорь Трунов в эфире НСН рассказал, с чем столкнется Россия на фоне отказа от международных систем правосудия.
Президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в пресс-центре НСН отметил, что в 2022 году количество арестованных увеличится минимум на 10% из-за выхода России из Европейского суда по правам человека.
«У нас ежегодно количество тюремного населения падает в среднем на 300 тысяч в год. Количество преступлений тоже сокращается. Например, разбои в 2021 году упали на 21%, грабежи – на 16%, кражи транспортных средств – на 27%. Но ФСИН говорит, что до спецоперации количество находящихся в СИЗО с 2020 по 2021 год прибавилось на 4%. Это парадокс. Думаю, в этом году будет минимум плюс 10%, потому что у нас пропал инструмент Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), с решениями которого система вынуждена была решаться. Сейчас никаких сдерживающих механизмов нет вообще. Суд в ООН тоже не работает», - отметил он.
Ранее член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева в пресс-центре НСН рассказала, что в российских СИЗО практически отсутствует система залогов.
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