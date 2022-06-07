Член СПЧ Меркачева: Переполненность СИЗО в Москве – примерно 30%

Член СПЧ Ева Меркачева в эфире НСН сообщила, что 50 из 200 СИЗО в России переполнены. 


Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева в пресс-центре НСН рассказала, что лимит в некоторых московских следственных изоляторах составляет около 30%.

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«На территории РФ больше 200 СИЗО. Примерно в 50 из них мы наблюдаем перелимит. Он столь значим, что на него обращают внимание не только сами заключенные, но и их близкие родственники, и адвокаты. В такой ситуации нарушаются права человека в разных сферах. В московских СИЗО перелимит в некоторых изоляторах составляет около 30%. Люди в камерах спят на полу, некоторым не хватает даже матрасов и одеял. Такая проблема была, например, в Матросской тишине, но она потом была решена. Иногда бывает на 10 кроватей 20 человек – соответственно перелимит составляет почти 200%. Это связано с тем, что не всех заключенных можно соединять в одну камеру», - отметила она.

При этом, по ее словам, из-за перелимита в СИЗО не хватает сотрудников, что также приводит к разрушению системы функционирования изоляторов.

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«Поскольку не хватает сотрудников, чтобы выводить всех этих людей на прогулки, заключенные гуляют либо рано утром, в шесть-семь утра, либо поздно вечером. К адвокатам их тоже сложно выводить. Плюс не хватает адвокатских кабинетов. Количество жалоб на то, что посылки лежат по две-три недели – катастрофическое. Их некому разбирать и разносить по камерам, потому что их огромное количество. Рушится вся система», - заключила Меркачева.

Ранее вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в России действительно переполнены СИЗО, людям не хватает спальных мест, поэтому в таких учреждениях не следует держать подозреваемых в неопасных для общества деяниях.

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