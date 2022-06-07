Член СПЧ Меркачева: Переполненность СИЗО в Москве – примерно 30%

«На территории РФ больше 200 СИЗО. Примерно в 50 из них мы наблюдаем перелимит. Он столь значим, что на него обращают внимание не только сами заключенные, но и их близкие родственники, и адвокаты. В такой ситуации нарушаются права человека в разных сферах. В московских СИЗО перелимит в некоторых изоляторах составляет около 30%. Люди в камерах спят на полу, некоторым не хватает даже матрасов и одеял. Такая проблема была, например, в Матросской тишине, но она потом была решена. Иногда бывает на 10 кроватей 20 человек – соответственно перелимит составляет почти 200%. Это связано с тем, что не всех заключенных можно соединять в одну камеру», - отметила она.

При этом, по ее словам, из-за перелимита в СИЗО не хватает сотрудников, что также приводит к разрушению системы функционирования изоляторов.