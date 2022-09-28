Трунов рассказал, за что государство может конфисковать автомобили и квартиры
Президент Союза адвокатов России объяснил, как может быть законодательно оформлено предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина.
Государство может изымать только неправильно припаркованные у российской границы машины, в противном случае потребуется вносить законопроект, который не будет иметь обратной силы, заявил президент Союза адвокатов России, профессор, доктор юридических наук Игорь Трунов Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил передавать автомобили, брошенные на границе гражданами, покинувшими страну из-за частичной мобилизации, семьям участников спецоперации. Трунов объяснил, как это может быть оформлено законодательно.
«У нас есть Конституция РФ, которая действует всегда, и в период мобилизации. У нас разделены функции властей, Володин – это представитель законодательной власти. Если у него есть какие-то предложения в части того, что делать с имуществом граждан, это должен быть законопроект, который должен пройти определенные слушания, процедуры. Мы не понимаем пока, зачем нужно изъять это имущество, оно мешает движению или что? В таком случае машины нужно эвакуировать, потом, если долго стоит на штрафной стоянке, продать с торгов. Это какая-то логическая схема. Граждане имеют право свою машину поставить возле границы, есть зоны, где это запрещено. В чем нарушение, за что конфисковать – пока вопрос», - отметил он.
При этом Трунов напомнил, что возможный законопроект вступит в силу после ряда процедур и распространяться на уже оставленные у границы машины не будет.
«Если будет принята какая-то поправка или новый закон, он не будет распространяться на сегодняшние машины. Бывают исключения, когда есть обратная сила у закона, но это редчайшие случаи. Я не думаю, что будут менять Конституцию, но какие-то возможности с точки зрения изъятия собственности есть. Владельцы смогут обратиться в суд, это может быть обжаловано. Могут и квартиру отнять, если, например, долго долги не платят. Под определенные условия имущество может быть изъято», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
При объявленной частичной мобилизации мужчинам призывного возраста не запрещается выезжать за границу. Об этом сообщает запущенный правительством портал «Объясняем.рф».
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