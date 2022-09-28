Мужчинам призывного возраста разрешили выезжать за границу

При объявленной частичной мобилизации мужчинам призывного возраста не запрещается выезжать за границу. Об этом сообщает запущенный правительство портал «Объясняем.рф».

Там же разъяснили, что ограничений на выдачу загранпаспортов в России в связи с частичной мобилизацией не будет, исключение будет касаться только уже призванных или получивших повестку граждан.

На КПП «Верхний Ларс» будут вручать повестки россиянам из всех регионов

Ранее сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил забирать автомобили, брошенные на границах России людьми, не желающими участвовать в боевых действиях на Украине, семьям тех, кто участвует в спецоперации, передает ТАСС. Политик утверждает, что так «будет правильно». Володин также сообщил, что с момента объявления частичной мобилизации «составляются списки» людей, покидающих страну.

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ФОТО: РИА Новости / Ольга Смольская
ТЕГИ:Мобилизация
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