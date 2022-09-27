На КПП «Верхний Ларс» будут вручать повестки россиянам из всех регионов
27 сентября 202218:45
На КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии будут вручать повестки подлежащим призыву россиянам и из других регионов РФ. Об этом заявила пресс-служба правительства Северной Осетии.
«Теперь на руках у оперативных групп будут списки по другим регионам России, вне зависимости от места постановки на воинский учет», — сообщили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что на границе с Грузией повестки будут вручать лишь подлежащим мобилизации жителям Северной Осетии.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru