Трунов предложил общественным организациям следить за аттракционами

«Переместить ответственность контроля со стороны государства на либо страховые компании, либо общественные организации. У нас в каждом регионе есть парламент, при каждой Общественной палате есть куча общественных советов, почему бы им не контролировать наличие QR-кодов, разрешительных документов? Нужны другие стратегические подходы», - сказал Трунов.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН заявила, что необходимо создать единый орган, который бы отвечал за безопасность граждан на аттракционах и проводил их проверки.

