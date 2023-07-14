Трунов предложил общественным организациям следить за аттракционами

Нужны другие стратегические подходы в части контроля за безопасностью аттракционов, отметил в эфире НСН адвокат Игорь Трунов. 

Контроль за безопасностью аттракционов нужно переместить со стороны государства на страховые компании или на общественные организации, заявил президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в пресс-центре НСН.

Перечислены проблемы, из-за которых аттракционы выходят из строя

«Переместить ответственность контроля со стороны государства на либо страховые компании, либо общественные организации. У нас в каждом регионе есть парламент, при каждой Общественной палате есть куча общественных советов, почему бы им не контролировать наличие QR-кодов, разрешительных документов? Нужны другие стратегические подходы», - сказал Трунов.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН заявила, что необходимо создать единый орган, который бы отвечал за безопасность граждан на аттракционах и проводил их проверки.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияАттракционы

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