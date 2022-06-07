Трунов: Правоохранители перестали возбуждать уголовные дела по «незначительным» преступлениям

«Сегодня есть пугающая тенденция. Правоохранительная система перестала возбуждать уголовные дела по «незначительным» преступлениям, потому что ее представители не хотят связываться и пользуются правовой неграмотностью потерпевших, потому что им не положен адвокат. Нельзя, чтобы у нас из одной крайности перешли в другую: всех уголовников освободили, или вообще перестали ловить, чтобы сохранить раскрываемость и свои должности», - подчеркнул адвокат.

Ранее Игорь Трунов в пресс-центре НСН заявил, что парадоксом российской системы правосудия является, в том числе и то, что часть людей, находящихся под стражей до решения суда, потом из под нее освобождаются.