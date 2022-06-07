Трунов: Правоохранители перестали возбуждать уголовные дела по «незначительным» преступлениям
Адвокат Игорь Трунов в эфире НСН отметил, что потерпевшие все чаще жалуются на беззаконие в свой адрес со стороны правоохранителей.
Президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в пресс-центре НСН рассказал, что правоохранители стали реже заводить уголовные дела по «незначительным» преступлениям.
«Сегодня есть пугающая тенденция. Правоохранительная система перестала возбуждать уголовные дела по «незначительным» преступлениям, потому что ее представители не хотят связываться и пользуются правовой неграмотностью потерпевших, потому что им не положен адвокат. Нельзя, чтобы у нас из одной крайности перешли в другую: всех уголовников освободили, или вообще перестали ловить, чтобы сохранить раскрываемость и свои должности», - подчеркнул адвокат.
Ранее Игорь Трунов в пресс-центре НСН заявил, что парадоксом российской системы правосудия является, в том числе и то, что часть людей, находящихся под стражей до решения суда, потом из под нее освобождаются.
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