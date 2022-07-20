Федерация мигрантов: Иностранцы трепетнее относятся к штрафам, чем россияне
Вадим Коженов отметил, что после двух нарушений за три года иностранцев выдворяют из страны.
Иностранные граждане внимательно относятся к административным правонарушениям, потому что это чревато выдворением из страны, заявил президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов в пресс-центре НСН.
«Если иностранец за три года совершает два нарушения, его выдворяют. Он гораздо более ответственно относится к административным правонарушениям, к уголовным мы относимся примерно одинаково ответственно, никто в тюрьму не хочет. Но к административным у них более внимательное отношение, сразу бегут оплачивать штраф, потому что могут выписать второй за неуплату первого», - рассказал он.
Мигранты совершают максимум 3,7% преступлений, если учитывать их раскрываемость, 2% - от общего числа, заявил ранее член общественного совета при МВД, профессор ГУУ, специалист в области миграционных процессов Владимир Волох в пресс-центре НСН.
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