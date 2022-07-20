Федерация мигрантов: Иностранцы трепетнее относятся к штрафам, чем россияне

Иностранные граждане внимательно относятся к административным правонарушениям, потому что это чревато выдворением из страны, заявил президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов в пресс-центре НСН.

«Если иностранец за три года совершает два нарушения, его выдворяют. Он гораздо более ответственно относится к административным правонарушениям, к уголовным мы относимся примерно одинаково ответственно, никто в тюрьму не хочет. Но к административным у них более внимательное отношение, сразу бегут оплачивать штраф, потому что могут выписать второй за неуплату первого», - рассказал он.

Мигранты совершают максимум 3,7% преступлений, если учитывать их раскрываемость, 2% - от общего числа, заявил ранее член общественного совета при МВД, профессор ГУУ, специалист в области миграционных процессов Владимир Волох в пресс-центре НСН.

