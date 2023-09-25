Бастрыкин: количество тяжких преступлений с участием мигрантов выросло на 32%
С начала 2023 года количество совершенных мигрантами тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось на 32%, заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
За 2023 год год зафиксировано почти 11 тысяч тяжких преступлений с участием мигрантов. В прошлом году их было 8,5 тысячи, уточнил Бастрыкин.
По его словам, особую тревогу вызывает статистика по количеству убийств.
«Возросло и количество уголовных дел о преступлениях мигрантов против половой неприкосновенности», - цитирует главу СК пресс-служба ведомства.
Фракция ЛДПР в Госдуме 20 сентября внесла на рассмотрение законопроект о выдворении мигрантов из России за нарушение ряда статей Кодекса об административных правонарушениях, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru