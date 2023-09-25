Бастрыкин: количество тяжких преступлений с участием мигрантов выросло на 32%

За 2023 год год зафиксировано почти 11 тысяч тяжких преступлений с участием мигрантов. В прошлом году их было 8,5 тысячи, уточнил Бастрыкин.

По его словам, особую тревогу вызывает статистика по количеству убийств.

«Возросло и количество уголовных дел о преступлениях мигрантов против половой неприкосновенности», - цитирует главу СК пресс-служба ведомства.

Фракция ЛДПР в Госдуме 20 сентября внесла на рассмотрение законопроект о выдворении мигрантов из России за нарушение ряда статей Кодекса об административных правонарушениях, сообщает «Радиоточка НСН».

