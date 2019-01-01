Эксперт усомнился в готовности мигрантов служить по контракту в армии
Главный редактор журнала «Солдаты России» в эфире НСН рассказал, почему новый закон не будет работать.
Госдума приняла закон, разрешающий иностранцам служить по контракту.Однако они смогут воспользоваться этим правом только один раз. Чтобы заключить контракт повторно, им потребуется получить российское гражданство.
Главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин в эфире НСН усомнился в эффективности нового закона.
«Закон абсолютно бессмысленный. Люди готовы служить по контракту так же как в США, где есть аналогичный закон – служба в обмен на гражданство. В таком случае закон бы работал. А если просто «приди послужи, а дальше - иди гуляй», я думаю, это абсолютно нереально. Поэтому мне сложно сказать, на кого он будет рассчитан. Допускаю, что какой-то процент мигрантов пойдет служить, но мы не получим тот контингент, который хотим, потому что для них нет конечной точки – гражданства», - сказал он.
Ранее Шурыгин рассказал НСН, почему российская армия стала более профессиональной и подготовленной.
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