Эксперт усомнился в готовности мигрантов служить по контракту в армии

«Закон абсолютно бессмысленный. Люди готовы служить по контракту так же как в США, где есть аналогичный закон – служба в обмен на гражданство. В таком случае закон бы работал. А если просто «приди послужи, а дальше - иди гуляй», я думаю, это абсолютно нереально. Поэтому мне сложно сказать, на кого он будет рассчитан. Допускаю, что какой-то процент мигрантов пойдет служить, но мы не получим тот контингент, который хотим, потому что для них нет конечной точки – гражданства», - сказал он.

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