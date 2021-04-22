В Британии у почти 170 пациентов образовались тромбы после вакцинации AstraZeneca

Отмечается, что первой дозой вакцины AstraZeneca была привиты 21,2 млн человек в стране. Таким образом, на 1 млн приходится около 8 человек, у которых проявились побочные эффекты в виде образования тромбов.

По данным британского ведомства, в результате образования тромбов после вакцинации скончались 32 жителя Соединенного королевства, в частности, трое были моложе 30 лет.

