В Британии у почти 170 пациентов образовались тромбы после вакцинации AstraZeneca

В Британии зафиксировали 168 пациентов, у которых после вакцинации AstraZeneca, образовались тромбы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британское ведомство системы здравоохранения.

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Отмечается, что первой дозой вакцины AstraZeneca была привиты 21,2 млн человек в стране. Таким образом, на 1 млн приходится около 8 человек, у которых проявились побочные эффекты в виде образования тромбов.

По данным британского ведомства, в результате образования тромбов после вакцинации скончались 32 жителя Соединенного королевства, в частности, трое были моложе 30 лет.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ВакцинацияВеликобритания
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