Роспотребнадзор: 120 отравлений алкоголем зафиксировано в Томской области
С начала 2024 года специалисты регионального управления Роспотребнадзора зафиксировали 120 случае отравления алкогольной продукцией в Томской области, передает vtomske.ru.
Кроме отравлений алкоголем было зафиксировано пять отравлений грибами.
На 19 июля Роспотребнадзор получил 145 обращений граждан на качество услуг, оказываемых предприятиями общепита. Их количество в сравнении с прошлым годом выросло в два раза.
Ранее кафе в Братске закрыли после отравления 32 человек. У них нашли гастроэнтерит и сальмонеллез, 31 пострадавший был госпитализирован, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru