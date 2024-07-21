Роспотребнадзор: 120 отравлений алкоголем зафиксировано в Томской области

Кроме отравлений алкоголем было зафиксировано пять отравлений грибами.

На 19 июля Роспотребнадзор получил 145 обращений граждан на качество услуг, оказываемых предприятиями общепита. Их количество в сравнении с прошлым годом выросло в два раза.

Ранее кафе в Братске закрыли после отравления 32 человек. У них нашли гастроэнтерит и сальмонеллез, 31 пострадавший был госпитализирован, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

