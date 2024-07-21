Роспотребнадзор: 120 отравлений алкоголем зафиксировано в Томской области

С начала 2024 года специалисты регионального управления Роспотребнадзора зафиксировали 120 случае отравления алкогольной продукцией в Томской области, передает vtomske.ru.

В санатории Кузбасса 25 детей обратились к врачам с признаками отравления

Кроме отравлений алкоголем было зафиксировано пять отравлений грибами.

На 19 июля Роспотребнадзор получил 145 обращений граждан на качество услуг, оказываемых предприятиями общепита. Их количество в сравнении с прошлым годом выросло в два раза.

Ранее кафе в Братске закрыли после отравления 32 человек. У них нашли гастроэнтерит и сальмонеллез, 31 пострадавший был госпитализирован, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
ТЕГИ:ТомскОтравлениеАлкоголь

Горячие новости

Все новости

партнеры