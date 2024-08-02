Врач пояснил, что пивной алкоголизм развивается в четыре раза быстрее водочного

Злоупотребление пивом приводит к наиболее быстрому развитию алкоголизма, сообщил преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов.

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«Пивной алкоголизм развивается в три-четыре раза быстрее водочного. Человек с зависимостью переходит на более крепкие напитки — коньяк, водку, самогон», - пояснил он в беседе с NEWS.ru.

По словам врача, пиво провоцирует хронический гастрит на фоне раздражения слизистых оболочек желудка. Также регулярное употребление спиртного разрушает клетки печени. При этом для мужчин токсической дозой является 60–80 граммов чистого этанола в сутки, то есть от 800 миллилитров пива в сутки. Для женщин аналогичные значения в два раза ниже.

Ранее сообщалось, что число пациентов с алкозависимостью в Москве в первой половине 2024 года выросло на 44% в сравнении с аналогичным показателем 2023 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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