Не любил только Пушкин: Психиатр объяснил, как весна спасает от депрессии
Александр Ковтун заявил НСН, что весной депрессия у россиян не обостряется, как, например, осенью.
Школьники зачастую не любят осень, но любят весну, это устойчивая парадигма, которая переходит во взрослый возраст, заявил НСН психиатр-нарколог Александр Ковтун.
Из-за весенней смены биоритмов у людей обостряется тревога и депрессия, рассказал эксперт телеканала «Доктор», врач-психиатр Степан Фимкин. Ковтун же отметил, что весной такие риски все-таки минимальны.
«Что касается депрессии, сезонность здесь присутствует. Любые переходные периоды для некоторых восприимчивых людей неприятны. Например, Пушкин не мог переносить весну. Его угнетал вид луж, потоки воды, зато он очень красиво писал об осени. Если возьмем современного человека, особенно подростка, осень считается не самым лучшим временем года. Погода меняется, надо в школу… Потом это отношение к осени фиксируется и во взрослом возрасте, так как ты 11 лет не любишь этот сезон и даже боишься его наступления. А весна зачастую наоборот ассоциируется с приближением лета, скоро отдыхать. Эта парадигма тоже фиксируется десятилетие, поэтому во взрослом возрасте все любят весну, солнца больше, птички поют», - отметил он.
Ранее психолог, автор метода психологии Psy-Try Татьяна Чернякова заявила «Радиоточке НСН», что «весеннее обострение» может произойти у любого человека из-за перестройки организма в межсезонье.
Горячие новости
- Блогер Арсен Маркарян получил 4,5 года колонии за реабилитацию нацизма
- Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «200 на 200»
- Иран применил новейшую ракету в ходе конфликта с Израилем и США
- Номера под картонкой: Как определить машины без ОСАГО
- В Госдуме раскрыли, что хотят женщины на 8 Марта
- Набиуллина: Платформа «Антидроп» может заработать во второй половине 2027 года
- Не любил только Пушкин: Психиатр объяснил, как весна спасает от депрессии
- Бред и галлюцинации: Врач рассказал, как лечить «весенний» алкопсихоз
- Золотое созвездие денег: Почему никто не даст регулировать работу Starlink
- Россиянам пообещали восстановление импорта из ОАЭ в течение месяца