«Что касается депрессии, сезонность здесь присутствует. Любые переходные периоды для некоторых восприимчивых людей неприятны. Например, Пушкин не мог переносить весну. Его угнетал вид луж, потоки воды, зато он очень красиво писал об осени. Если возьмем современного человека, особенно подростка, осень считается не самым лучшим временем года. Погода меняется, надо в школу… Потом это отношение к осени фиксируется и во взрослом возрасте, так как ты 11 лет не любишь этот сезон и даже боишься его наступления. А весна зачастую наоборот ассоциируется с приближением лета, скоро отдыхать. Эта парадигма тоже фиксируется десятилетие, поэтому во взрослом возрасте все любят весну, солнца больше, птички поют», - отметил он.

Ранее психолог, автор метода психологии Psy-Try Татьяна Чернякова заявила «Радиоточке НСН», что «весеннее обострение» может произойти у любого человека из-за перестройки организма в межсезонье.

