«Никаких договоров о регулировании по этой части нет, и вряд ли они будут. Просто никто не согласится ограничивать низкоорбитальные подгруппировки. Это очень перспективное направление, очень эффективное. Так что останавливаться никто не будет. В этом направлении активно работают США, не менее активно Китай. Они будут продолжать свою работу. Цели у низкоорбитальных группировок могут быть разными, гражданскими и коммерческими. Например, то же созвездие Starlink может использоваться для антиспутниковой борьбы. «Старлинков» очень много, примерно 10 тысяч. Они активно маневрируют для того, чтобы не столкнуться с другими спутниками. А можно ведь перестроить программу и дать задачу столкнуться с чужими спутниками. По всей видимости, такие программы существуют, но, конечно, они засекречены», - рассказал он.

При этом он подчеркнул, что Россия очень сильно отстает по подобным разработкам.

«Мы только еще ведем разработку подобного аналога. Чисто по количеству мы где-то отстаем в десятки раз. Конкретного плана по развитию такой системы нет. Есть много разговоров, но никаких конкретных решений по технической разработке новых спутников и их запуска не существует», - уточнил он.

Напомним, что Россия ведет разработку низкоорбитальной группировки «Рассвет» для широкополосной спутниковой связи. Как отмечал глава думского комитета по информполитике Сергей Боярский, она должна стать ответом американскому Starlink. Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что запуск первых аппаратов отечественной низкоорбитальной группировки «Рассвет» запланирован на первый квартал 2026 года.

Ранее сообщалось, что в марте в России начнут тестовые полеты стратосферного беспилотника «Аргус», который способен обеспечить отечественные войска и других пользователей высокоскоростным интернетом по аналогии с американской системой Starlink, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

