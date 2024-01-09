Троицкую линию метро достоят до конца 2028 года
Строительство всех станций Троицкой линии метро планируется достроить до конца 2028 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«Строительство Троицкой линии метро ведется поэтапно. В 2024 году планируется достроить 11 станций от «ЗИЛ» до «Коммунарки». До конца 2028 года будут завершены работы на еще шести станциях от станции «Сосенки» до «Троицка», – отметил чиновник.
Троицкая ветка обеспечит метрополитеном жителей новых территорий Москвы. Подземку получат районы, прилегающие к Ленинскому проспекту на юго-западе столицы. Линия призвана также уменьшить нагрузку на южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской веток метрополитена, а также сократить интенсивность движения автомобилей, что приведет к улучшению экологии.
Троицкая линия будет одним из самых протяженных радиусов метро и самым большим за МКАД. Ее длина составит 42 километра, станций будет 17.
Ранее сообщалось, что на строящейся станции «Вавиловская» Троицкой линии выполнены основные конструкции большей части платформы.
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