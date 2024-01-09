Троицкую линию метро достоят до конца 2028 года

Троицкая ветка обеспечит метрополитеном жителей новых территорий Москвы. Подземку получат районы, прилегающие к Ленинскому проспекту на юго-западе столицы. Линия призвана также уменьшить нагрузку на южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской веток метрополитена, а также сократить интенсивность движения автомобилей, что приведет к улучшению экологии.

Троицкая линия будет одним из самых протяженных радиусов метро и самым большим за МКАД. Ее длина составит 42 километра, станций будет 17.

Ранее сообщалось, что на строящейся станции «Вавиловская» Троицкой линии выполнены основные конструкции большей части платформы.



