ГАИ: Мост на федеральной трассе «Кавказ» обрушился в Дагестане

Мост на федеральной трассе «Кавказ» обрушился в Дербентском районе Дагестана из-за прорыва плотины Геджухского водохранилища. Об этом сообщает региональная ГАИ.

Более 4 тысяч человек эвакуируют из Дербентского района Дагестана

По данным ГАИ, движение транспорта на 917 км трассы в районе населённого пункта Мамедкала полностью закрыто в обоих направлениях.

Ранее МЧС Дагестана предупредило о критическом переполнении водохранилища и начало эвакуацию жителей посёлка Мамедкала из-за угрозы подтопления.

Позднее ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщил, что в результате прорыва дамбы около 30 домов оказались подтоплены. Несколько человек смыло с дороги в реку, их ищут спасатели.

В Дагестане до 6 апреля действует экстренное предупреждение о сильных дождях и усилении ветра, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НаводнениеДагестанРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры