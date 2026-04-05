ГАИ: Мост на федеральной трассе «Кавказ» обрушился в Дагестане
Мост на федеральной трассе «Кавказ» обрушился в Дербентском районе Дагестана из-за прорыва плотины Геджухского водохранилища. Об этом сообщает региональная ГАИ.
По данным ГАИ, движение транспорта на 917 км трассы в районе населённого пункта Мамедкала полностью закрыто в обоих направлениях.
Ранее МЧС Дагестана предупредило о критическом переполнении водохранилища и начало эвакуацию жителей посёлка Мамедкала из-за угрозы подтопления.
Позднее ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщил, что в результате прорыва дамбы около 30 домов оказались подтоплены. Несколько человек смыло с дороги в реку, их ищут спасатели.
В Дагестане до 6 апреля действует экстренное предупреждение о сильных дождях и усилении ветра, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
