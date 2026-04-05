Минобороны: Силы ПВО за 6 часов сбили 58 украинских БПЛА
5 апреля 202620:54
Днем и вечером 5 апреля российские силы ПВО за 6 часов уничтожили 58 украинских беспилотника над территорией страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве рассказали, что это произошло в период с 14:00 до 20:00 часов по Москве.
В Минобороны уточнили, что беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
Ранее в Минобороны рассказали, что с 8:00 до 14:00 силы ПВО сбили 77 украинских БПЛА, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
