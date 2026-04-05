СМИ: В городах ДНР произошел блэкаут

По данным филиала ВГТРК «Донецк», полностью обесточен весь Донецк. Кроме того, отключения зафиксированы и в других населённых пунктах республики.

Как уточняет «Блокнот Донецк», электричества нет в Мариуполе и Макеевке.

Отмечается, что наблюдаются проблемы в работе местных операторов связи.

Ранее, в начале января, с блэкаутом после ракетного обстрела ВСУ столкнулась Белгородская область, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

