СМИ: В городах ДНР произошел блэкаут

В городах Донецкой Народной Республики произошёл масштабный блэкаут. Об этом сообщает РБК со ссылкой на местные источники.

По данным филиала ВГТРК «Донецк», полностью обесточен весь Донецк. Кроме того, отключения зафиксированы и в других населённых пунктах республики.

Как уточняет «Блокнот Донецк», электричества нет в Мариуполе и Макеевке.

Отмечается, что наблюдаются проблемы в работе местных операторов связи.

Ранее, в начале января, с блэкаутом после ракетного обстрела ВСУ столкнулась Белгородская область, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

