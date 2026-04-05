СМИ: В городах ДНР произошел блэкаут
5 апреля 202621:06
В городах Донецкой Народной Республики произошёл масштабный блэкаут. Об этом сообщает РБК со ссылкой на местные источники.
По данным филиала ВГТРК «Донецк», полностью обесточен весь Донецк. Кроме того, отключения зафиксированы и в других населённых пунктах республики.
Как уточняет «Блокнот Донецк», электричества нет в Мариуполе и Макеевке.
Отмечается, что наблюдаются проблемы в работе местных операторов связи.
Ранее, в начале января, с блэкаутом после ракетного обстрела ВСУ столкнулась Белгородская область, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
