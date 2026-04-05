Почти 500 тысяч абонентов в ДНР остались без света из-за атаки ВСУ

Вооружённые силы Украины атаковали объекты энергетической инфраструктуры Донецкой Народной Республики, в результате чего без света остались почти 500 тысяч абонентов. Об этом сообщил премьер-министр ДНР Андрей Чертков в своём Telegram-канале.

СМИ: В городах ДНР произошел блэкаут

По его словам, энергетики уже приступили к устранению повреждений и восстановлению электроснабжения.

Ранее стало известно, что в городах ДНР произошёл масштабный блэкаут. Без света остались как минимум Донецк, Мариуполь и Макеевка,

В начале января, с блэкаутом после ракетного обстрела ВСУ столкнулась Белгородская область, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
