Почти 500 тысяч абонентов в ДНР остались без света из-за атаки ВСУ
Вооружённые силы Украины атаковали объекты энергетической инфраструктуры Донецкой Народной Республики, в результате чего без света остались почти 500 тысяч абонентов. Об этом сообщил премьер-министр ДНР Андрей Чертков в своём Telegram-канале.
По его словам, энергетики уже приступили к устранению повреждений и восстановлению электроснабжения.
Ранее стало известно, что в городах ДНР произошёл масштабный блэкаут. Без света остались как минимум Донецк, Мариуполь и Макеевка,
В начале января, с блэкаутом после ракетного обстрела ВСУ столкнулась Белгородская область, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
