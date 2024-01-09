Монолитные работы на станции «Вавиловская» Троицкой линии метро завершены более чем наполовину

На строящейся станции «Вавиловская» Троицкой линии метро выполнены основные конструкции большей части платформы, сообщил заммэра столицы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

На данный момент на объекте уложено более 17 тысяч кубометров бетона. Выполнено армирование и бетонирование большей части платформы.

«Разработано порядка 80% от общего объема грунта котлована, а на ряде участков уже выполняется его обратная засыпка. Продолжается переустройство инженерных сетей», – добавил он.

В свою очередь, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов заявил, что по завершению всех работ жители получат современную станцию с ярким дизайном.

«В отделке планируется использовать белоснежный мрамор на стенах и светлый гранит на платформе, а колонны в форме галочек будут облицованы панелями насыщенного желтого цвета», – сказал он.

Кравцов также добавил, что высокая плотность городской застройки на Ленинском проспекте вынуждает строителей перекладывать коммуникации поэтапно, осуществляя мониторинг состояния близлежащих строений. Одновременно продолжаются работы в ранее пройденных тоннелях в сторону станции «Академическая». Также в фазе активного строительства находятся еще 11 станций первого участка Троицкой линии метро. В будущем она позволит соединить платформы Московского центрального кольца (МЦК) с городским округом Троицк, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы.