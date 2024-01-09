Монолитные работы на станции «Вавиловская» Троицкой линии метро завершены более чем наполовину
На строящейся станции «Вавиловская» Троицкой линии метро выполнены основные конструкции большей части платформы, сообщил заммэра столицы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
На данный момент на объекте уложено более 17 тысяч кубометров бетона. Выполнено армирование и бетонирование большей части платформы.
«Разработано порядка 80% от общего объема грунта котлована, а на ряде участков уже выполняется его обратная засыпка. Продолжается переустройство инженерных сетей», – добавил он.
В свою очередь, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов заявил, что по завершению всех работ жители получат современную станцию с ярким дизайном.
«В отделке планируется использовать белоснежный мрамор на стенах и светлый гранит на платформе, а колонны в форме галочек будут облицованы панелями насыщенного желтого цвета», – сказал он.
Кравцов также добавил, что высокая плотность городской застройки на Ленинском проспекте вынуждает строителей перекладывать коммуникации поэтапно, осуществляя мониторинг состояния близлежащих строений. Одновременно продолжаются работы в ранее пройденных тоннелях в сторону станции «Академическая». Также в фазе активного строительства находятся еще 11 станций первого участка Троицкой линии метро. В будущем она позволит соединить платформы Московского центрального кольца (МЦК) с городским округом Троицк, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Монолитные работы на станции «Вавиловская» Троицкой линии метро завершены более чем наполовину
- Парламент Южной Кореи принял законопроект о запрете собачьего мяса
- Башмет заявил, что его зарубежные гастроли «тихо переносят»
- СМИ: 20 регионов России столкнулись с дефицитом школьных учителей
- Более 6 тысяч жителей Находки в Приморье остались без отопления из-за аварии
- Число погибших при серии землетрясений в Японии достигло 202
- В многоэтажке в Казани взорвался газ
- СМИ: Химики в США выявили высокое содержание нанопластика в бутилированной воде
- Задержаны замглавы Подольска, начальник котельной и гендиректора завода в Климовске
- Сборы в российском кинопрокате в праздники составили рекордные 5,7 млрд рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru