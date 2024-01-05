Более 10 тысяч рабочих трудятся на стройке объектов Москвы в новогодние праздники
Во время новогодних праздников более 10 тысяч человек будут продолжать работать на строительстве крупных и знаковых инфраструктурных объектов Москвы, рассказал заммэра столицы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
По его словам, речь идет о возведении дорог, метро и других важных гражданских объектов. Например, сейчас идет активное строительство новой Троицкой ветки метро. Также ведется развитие инфраструктуры Большого кольца московского метро.
Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что на строительных объектах Мосметро трудятся почти девять тысяч человек. На время новогодних праздников не останавливалась работа в комплексе зданий Национального космического центра (НКЦ), где сейчас трудятся более 1100 рабочих. Кроме того, на зимних каникулах продолжается строительство дорожных объектов в районе МКАД.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru