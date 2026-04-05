Сербия подозревает иностранца в подготовке диверсии на газопроводе

По словам генерала, спецслужбы располагали информацией о том, что лицо из группы мигрантов, обладающее военной подготовкой, планировало совершить диверсию на газовой инфраструктуре.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил венгерскому премьер-министру Виктору Орбану по телефону, что силовики обнаружили взрывчатку рядом с газопроводом в муниципалитете Канижа. Вучич отметил, что подрыв этого объекта мог бы нанести серьёзный ущерб газоснабжению Сербии и Венгрии на протяжении многих дней, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».