Сербия подозревает иностранца в подготовке диверсии на газопроводе
Директор Военного агентства безопасности Сербии (контрразведка) генерал-подполковник Джуро Йованич заявил, что подозреваемым в подготовке диверсии на газопроводе «Турецкий поток», по которому российский газ поставляется в Венгрию, является мигрант с военной подготовкой.
По словам генерала, спецслужбы располагали информацией о том, что лицо из группы мигрантов, обладающее военной подготовкой, планировало совершить диверсию на газовой инфраструктуре.
Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил венгерскому премьер-министру Виктору Орбану по телефону, что силовики обнаружили взрывчатку рядом с газопроводом в муниципалитете Канижа. Вучич отметил, что подрыв этого объекта мог бы нанести серьёзный ущерб газоснабжению Сербии и Венгрии на протяжении многих дней, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
