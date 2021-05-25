Гарик Сукачев раскрыл секрет успешного «Нашествия»

Главный фестиваль страны «Нашествие» соберет всех любителей живой музыки под открытым небом с 30 июля по 1 августа. Один из главный хэдлайнеров «Нашествия» музыкант Гарик Сукачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» раскрыл секрет успешного опенэйра.

«У меня был веселый случай на «Нашествии», это было 150 миллионов лет назад, когда было второе «Нашествие», и оно проходило уже на поле. Была отвратительная погода, были дожди, и было очень голодно. Ведущими того «Нашествия» были мотологи (участники группы «Тайм-аут» - прим. НСН.). И Пашка (Павел Молчанов, бывший участник группы «Тайм-аут» - прим. НСН) подошел ко мне и сказал: «Гарик, ты голодный?». Я сказал: «Нереально голодный». Я приехал на все три дня на «Нашествие», зависал там в чьих-то палатках, не помню. Мы были значительно моложе. Он сказал: «Если ты голодный, то я тут нашел офигенное поле с морковью, пойдем ее тырить!» И мы ушли и наворовали охапки моркови. Я помню эту морковь, это самая сладкая морковь, которую я ел в своей жизни и, пожалуй, самая грязная». – рассказал Сукачев.

Продолжая тему «Нашествия», артист поздравил фестиваль с переездом в Подмосковье.

«Поздравляю «Нашествие» с переездом! Найдите поле моркови, друзья мои!» - пошутил музыкант.

В этом году «Нашествие» пройдет на новом месте - в Серпухове. Организаторы уже начали заявлять участников фестиваля, среди них такие группы как «Крематорий», «Мельница», «Сплин», Lumen, «НАИВ», Louna и многие другие.

