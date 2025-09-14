Троих погибших в Орловской области росгвардейцев представят к госнаградам
Троих сотрудников управления Росгвардии по Орловской области, которые погибли в результате срабатывания взрывного устройства, заложенного на железнодорожных путях, посмертно представят к государственным наградам. Об этом написал в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Он отметил, что, к сожалению, росгвардеец, получивший ранения при взрыве, скончался минувшей ночью в больнице. В итоге число погибших достигло трех человек, и все они были сотрудниками орловского управления Росгвардии. По решению директора ведомства Виктора Золотова их посмертно представят к госнаградам.
13 сентября на участке железной дороги в Орловской области на перегоне Малоархангельск — Глазуновка произошел взрыв. В результате ЧП погибли сотрудники Росгвардии, которые в момент происшествия делали обход путей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
