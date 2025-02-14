Под удар ВСУ попали пять населенных пунктов Белгородской области

Вооруженные силы Украины произвели новые удары по территории Белгородской области вечером 14 февраля. По предварительной информации, люди на этот раз не пострадали, проинформировал губернатор Вячеслав Гладков.

В сёлах Мокрая Орловка Грайворонского округа дрон-камикадзе повредил автомобиль. В селе Тишанка Волоконовского района при артиллеристском обстреле есть разрушения и повреждения на территории трёх частных домовладений.