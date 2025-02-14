Под удар ВСУ попали пять населенных пунктов Белгородской области

Вооруженные силы Украины произвели новые удары по территории Белгородской области вечером 14 февраля. По предварительной информации, люди на этот раз не пострадали, проинформировал губернатор Вячеслав Гладков.

В сёлах Мокрая Орловка Грайворонского округа дрон-камикадзе повредил автомобиль. В селе Тишанка Волоконовского района при артиллеристском обстреле есть разрушения и повреждения на территории трёх частных домовладений.

При обстреле трех селений Белгородской области пострадал мужчина

В населенном пункте Герасимовка Валуйского округа в частном доме при ударе дрона пробита крыша и посечен осколками автомобиль. Еще одна машина повреждена при аналогичной атаке в селе Репяховка Краснояружского района.

В селе Муром Шебекинского округа в результате атаки дрона в жилом доме выбиты окна, повреждены кровля и припаркованный автомобиль. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», утром 14 февраля Гладков сообщил о гибели мужчины в селе Кукуевка в Валуйском районе. Там дрон сбросил взрывное устройство на частный дом.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ДроныВСУБелгородская область

Горячие новости

Все новости

партнеры