Под удар ВСУ попали пять населенных пунктов Белгородской области
Вооруженные силы Украины произвели новые удары по территории Белгородской области вечером 14 февраля. По предварительной информации, люди на этот раз не пострадали, проинформировал губернатор Вячеслав Гладков.
В сёлах Мокрая Орловка Грайворонского округа дрон-камикадзе повредил автомобиль. В селе Тишанка Волоконовского района при артиллеристском обстреле есть разрушения и повреждения на территории трёх частных домовладений.
В населенном пункте Герасимовка Валуйского округа в частном доме при ударе дрона пробита крыша и посечен осколками автомобиль. Еще одна машина повреждена при аналогичной атаке в селе Репяховка Краснояружского района.
В селе Муром Шебекинского округа в результате атаки дрона в жилом доме выбиты окна, повреждены кровля и припаркованный автомобиль. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», утром 14 февраля Гладков сообщил о гибели мужчины в селе Кукуевка в Валуйском районе. Там дрон сбросил взрывное устройство на частный дом.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МВД предупредило о проблемах в системе безопасности в WhatsApp
- В Анапе загорелся пансионат на тысяче квадратных метров
- На Черным морем сбили беспилотник
- В Москве начали проверку из-за зефира с металлом во «ВкусВилле»
- Орбан связал возвращение России в экономику с миром по Украине
- «Только с одним россиянином»: Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным
- Бывшего замгубернатора ХМАО задержали по делу о взятке в 7,5 млн рублей
- В России выросли цены на водку и коньяк
- Под удар ВСУ попали пять населенных пунктов Белгородской области
- Глава МИД Китая пояснил, почему КНР закупает газ у России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru