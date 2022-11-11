Подростки отравились газом в московском колледже
11 ноября 202213:58
Двадцать подростков политехнического колледжа отравились газом. Инцидент произошел на Северо-Востоке Москвы, сообщает ТАСС.
Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
Ранее в Дагестане более десяти человек отправились угарным газом в кафе. По предварительной информации, причиной отравления могла стать неисправность одного из агрегатов для приготовления пищи, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru