Подростки отравились газом в московском колледже

Кремль не сожалеет о принятии Херсонской области в состав России Минобороны отчиталось о завершении переброски российских войск на левый берег Днепра Путин не будет участвовать в саммите G20 в формате онлайн Премьер Венгрии: Антироссийские санкции наносят вред не российской, а европейской экономике McDonald's в Белоруссии станет «Вкусно — и точка»