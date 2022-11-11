Подростки отравились газом в московском колледже

Двадцать подростков политехнического колледжа отравились газом. Инцидент произошел на Северо-Востоке Москвы, сообщает ТАСС.

Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Ранее в Дагестане более десяти человек отправились угарным газом в кафе. По предварительной информации, причиной отравления могла стать неисправность одного из агрегатов для приготовления пищи, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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