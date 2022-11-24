Пять человек отравились газом в Башкирии

Среди них — трое детей. Инцидент произошел в городе Октябрьский в квартире одного из жилых домов. Дети находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Газовая служба провела проверку в квартире, в результате которой угарного газа выявлено не было. Будут проверены дымоходы и вентиляционные каналы.

Ранее двадцать подростков политехнического колледжа в Москве отравились газом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

