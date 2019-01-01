Триста тысяч смертей. Почему россияне не знают об эпидемии ВИЧ
В эфире НСН эксперты рассказали о недостаточной информированности населения России об эпидемии вируса иммунодефицита, которая продолжает бушевать в стране.
Более 318 тысяч россиян умерли в результате заболевания вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) с момента начала регистрации болезни в 1987 году. Такие данные приводит Роспотребнадзор. Так, в 2018 году от различных причин умерли 36 868 больных ВИЧ-инфекцией.
Однако ранее ведомство сообщало о том, что в прошлом же году был зарегистрирован спад заражений ВИЧ-инфекцией – вирусом заразились 86,5 тысячи человек, что на 2,1 тысячи меньше в сравнении с годом ранее.
В эфире НСН специалист «Фонда помощи в области СПИДа» Денис Годлевский усомнился в спаде эпидемии.
«Я всегда помню фразу из бессмертного произведения "Да, господин министр": "Ваши факты - всего лишь статистика, а моя статистика — это факт". То есть статистика, это такая вещь, которая может поворачиваться так, как нужно. Я видел данные и очень надеюсь, что это начало позитивного тренда, тенденции. Но, исходя из практической работы, исходя из процента выявляемых в тестировании ВИЧ-инфицированных, я не вижу, что у нас эпидемия пошла на спад, к сожалению. Это может быть на 2,1 тысячи меньше в этом году и на 5 тысяч больше в следующем году. Здесь нельзя говорить о каком-то успехе, опираясь на данные одного года. Хотелось бы увидеть серьезную тенденцию на протяжении 10 лет или хотя бы пяти лет. Вот тогда я смогу сказать, что у нас позитивная тенденция. Один год, это пока не о чем», - объяснил специалист.
При этом в 2017 году Россия заняла первое место среди стран Европы по числу заражений ВИЧ. Об этом сообщается в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Руководитель научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский в эфире НСН заявил, что в России недостаточно мер профилактики ВИЧ и СПИДа. По его словам, многие заразившиеся даже не знают о существовании лечения и не принимают жизненно важные препараты.
«У нас недостаточно мероприятий по борьбе с ВИЧ-инфекцией, плохо поставлена профилактика и лечение получают меньше половины тех, кто заражен. Лечение – это тоже метод профилактики. Если человек получает лекарства, то от него люди не заражаются. У нас же люди не знают, что идет эпидемия, не предохраняются, не пользуются презервативами. И получается такой результат», - посетовал Покровский.
В Роспотребнадзоре отмечают, что на конец 2018 года в России зарегистрировано более миллиона граждан с ВИЧ. При этом основным способом передачи сейчас является половой (57,5%,) и болезнь быстро распространяется среди обычных граждан, так что в группе риска может оказаться каждый.
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