Триста тысяч смертей. Почему россияне не знают об эпидемии ВИЧ

Более 318 тысяч россиян умерли в результате заболевания вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) с момента начала регистрации болезни в 1987 году. Такие данные приводит Роспотребнадзор. Так, в 2018 году от различных причин умерли 36 868 больных ВИЧ-инфекцией.

Однако ранее ведомство сообщало о том, что в прошлом же году был зарегистрирован спад заражений ВИЧ-инфекцией – вирусом заразились 86,5 тысячи человек, что на 2,1 тысячи меньше в сравнении с годом ранее.

В эфире НСН специалист «Фонда помощи в области СПИДа» Денис Годлевский усомнился в спаде эпидемии.

«Я всегда помню фразу из бессмертного произведения "Да, господин министр": "Ваши факты - всего лишь статистика, а моя статистика — это факт". То есть статистика, это такая вещь, которая может поворачиваться так, как нужно. Я видел данные и очень надеюсь, что это начало позитивного тренда, тенденции. Но, исходя из практической работы, исходя из процента выявляемых в тестировании ВИЧ-инфицированных, я не вижу, что у нас эпидемия пошла на спад, к сожалению. Это может быть на 2,1 тысячи меньше в этом году и на 5 тысяч больше в следующем году. Здесь нельзя говорить о каком-то успехе, опираясь на данные одного года. Хотелось бы увидеть серьезную тенденцию на протяжении 10 лет или хотя бы пяти лет. Вот тогда я смогу сказать, что у нас позитивная тенденция. Один год, это пока не о чем», - объяснил специалист.

При этом в 2017 году Россия заняла первое место среди стран Европы по числу заражений ВИЧ. Об этом сообщается в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).