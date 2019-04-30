Россияне имеют право на любую глупость. Врач о СПИД-дессидентах.
Руководитель научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом рассказал НСН, кто лоббирует отказ граждан от освидетельствования на ВИЧ.
Миниcтерcтво здрaвоохрaнения Роccии подготовило зaконопроект, cоглacно которому рacпроcтрaнение информaции, призывaющей к откaзaм оcвидетельcтвовaния и лечения вируca иммунодефицитa человекa (ВИЧ), должно попacть под зaпрет. Cоответcтвующий документ был рaзмещен нa федерaльном портaле нормaтивных прaвовых aктов во вторник, 30 aпреля.
Cообщaетcя, что проблемa отрицaния ВИЧ-инфекции доcтиглa внушительных мacштaбов. Именно поэтому нa фоне cитуaции c рacпроcтрaнением болезни в cтрaне cтaлa ноcить общеcтвенно опacный хaрaктер. Уточняетcя, что укaзaннaя информaция о рacпроcтрaнении инфекции и caмом фaкте ее cущеcтвовaния вводит роccиян в зaблуждение, сообщают Известия.
Руководитель научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский в беседе с НСН назвал законодательную инициативу Минздрава целесообразной.
«Трудно сказать, сколько людей действительно считают, что вирус иммунодефицита не вызывает СПИД. Но они очень активны в социальных сетях, в Интернете. В нашей стране нет запрета на глупые идеи, их могут все широко распространять. Так как многие люди получают информацию преимущественно из Интернета, запрет на подобную информацию будет полезен. Другой вопрос, насколько это возможно с правовой точки зрения. У нас законы пишет не Минздрав. Конечно, законодательную инициатива пройдет юридическую экспертизу, но, к сожалению, в нашей стране люди имеют право на любую глупость», - отметил собеседник НСН.
«Многие из отрицателей СПИДа зарабатывают на больных»
В числе ВИЧ-дессидентов не только больные, которые отрицают из страха свое заболевание, но еще и мошенники и шарлатаны, делающие бизнес на больных вирусом иммунодефицита, а также популисты-конспирологи, рассказал эксперт.
«Одна группа – это люди, больные ВИЧ. Точно так же, как люди, у которых диагностируют рак, они отказываются верить в то, что больны. Они впадают в психическое состояние отторжения этой информации и защиты от нее.
Но они же создают почву для разного рода мошенников. Многие из отрицателей СПИДа зарабатывают на больных. Они распространяют информацию о том, что не надо лечить ВИЧ медикаментозно, что они готовы с помощью их манипуляций и заклинаний вылечить пациентов.
И, конечно, есть люди, которые ищут дешевой популярности, что-либо опровергая. В их числе любители конспирологии. Когда обнаружили СПИД, в 80-е годы очень долго спорили, действительно ли ВИЧ вызывает СПИД. Это связано с тем, что многие носители ВИЧ могут жить до момента развития СПИДа и 20, и более лет. То есть, просто не было информации, основанной на наблюдении больных. Несмотря на то, что сейчас эти сомнения отпали, СПИД-дессиденты оперируют исследованиями конкурирующих групп ученых 80-х годов XX века, которые считали, что СПИД могут вызывать наркотики, загрязнение окружающей среды и т.д.», - рассказал Вадим Покровский.
Ранее Вадим Покровский в эфире НСН предупредил россиян об эпидемии ВИЧ. Он сообщил, что в России продолжается эпидемия ВИЧ-инфекции, которая когда-то началась среди наркоманов, а сегодня затрагивает абсолютно все слои общества.
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