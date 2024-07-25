Дерматолог Егорова объяснила, чем опасен пот для кожи

Пот может быть чреват рядом проблем со здоровьем: из-за его переизбытка на коже может развиваться потница. Об этом рассказала врач-дерматолог, трихолог и косметолог Татьяна Егорова в разговоре с сайтом aif.ru.

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По ее словам, потница представляет собой мелкопапулезную красную сыпь. Фактически, указала Егорова, это аллергия на свой собственный пот. Причиной потницы служит закупорка протоков эккринных желез.

Дерматолог также отметила, что с точки зрения инфекционной составляющей вызывать потницу из-за пота могут стафилококки. В норме такие патогены живут на коже, однако под воздействием триггеров начинают размножаться слишком активно.

Ранее сообщалось, что ретиноиды, метронидазол, а также многие антидепрессанты повышают чувствительность кожи к солнечному излучению, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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