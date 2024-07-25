Дерматолог Егорова объяснила, чем опасен пот для кожи
Пот может быть чреват рядом проблем со здоровьем: из-за его переизбытка на коже может развиваться потница. Об этом рассказала врач-дерматолог, трихолог и косметолог Татьяна Егорова в разговоре с сайтом aif.ru.
По ее словам, потница представляет собой мелкопапулезную красную сыпь. Фактически, указала Егорова, это аллергия на свой собственный пот. Причиной потницы служит закупорка протоков эккринных желез.
Дерматолог также отметила, что с точки зрения инфекционной составляющей вызывать потницу из-за пота могут стафилококки. В норме такие патогены живут на коже, однако под воздействием триггеров начинают размножаться слишком активно.
Ранее сообщалось, что ретиноиды, метронидазол, а также многие антидепрессанты повышают чувствительность кожи к солнечному излучению, передает «Радиоточка НСН».
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