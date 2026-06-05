Отслеживание искусственным интеллектом (ИИ) поведения водителя на дороге и рассылка предупредительных SMS точно снизит аварийность, так как даже пары секунд с закрытыми глазами достаточно для аварии. Об этом НСН рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

«Автодор» начнет рассылать SMS и звонить уставшим водителям, сообщил председатель правления «Автодор» Вячеслав Петушенко на полях ПМЭФ-2026. Система, по его словам, будет «видеть» машины, которые, например, виляют на дорогах, или долго едут без остановки. Моржаретто раскрыл, что кое-какие подобные технологии действуют уже сейчас.

«Сейчас на трассе М-12 уже апробируется система, которая рассылает сообщение водителям о том, что они должны отдохнуть. ИИ работает, камера отмечает, что какой-то автомобиль едет дольше положенных по закону 4-4,5 часов без остановки, после чего присылает SMS-ку: «Вы долго за рулем, пожалуйста, отдохните». Это делается совершенно законно, потому что это платная трасса, там все привязано к личному кабинету, есть телефон водителя. Говорят, в ближайшее время будут рассылать уведомления о серьезном превышении скорости, мол, уважаемый водитель, вы едете слишком быстро. Там же на М-12 сейчас камер нет. В будущем, наверное, будут отслеживать и по движению машины, если она виляет. Это вполне укладывается в нынешнюю политику цифровизации и внедрения ИИ на трассе», - рассказал он.