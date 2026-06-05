Отдохните, не спешите: Как нейросеть будет следить за водителями на трассах
Игорь Моржаретто раскрыл НСН, что уже сегодня на одной из российских трасс ИИ напоминает водителям о необходимости отдохнуть, а вскоре будет следить за ними еще больше.
Отслеживание искусственным интеллектом (ИИ) поведения водителя на дороге и рассылка предупредительных SMS точно снизит аварийность, так как даже пары секунд с закрытыми глазами достаточно для аварии. Об этом НСН рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.
«Автодор» начнет рассылать SMS и звонить уставшим водителям, сообщил председатель правления «Автодор» Вячеслав Петушенко на полях ПМЭФ-2026. Система, по его словам, будет «видеть» машины, которые, например, виляют на дорогах, или долго едут без остановки. Моржаретто раскрыл, что кое-какие подобные технологии действуют уже сейчас.
«Сейчас на трассе М-12 уже апробируется система, которая рассылает сообщение водителям о том, что они должны отдохнуть. ИИ работает, камера отмечает, что какой-то автомобиль едет дольше положенных по закону 4-4,5 часов без остановки, после чего присылает SMS-ку: «Вы долго за рулем, пожалуйста, отдохните». Это делается совершенно законно, потому что это платная трасса, там все привязано к личному кабинету, есть телефон водителя. Говорят, в ближайшее время будут рассылать уведомления о серьезном превышении скорости, мол, уважаемый водитель, вы едете слишком быстро. Там же на М-12 сейчас камер нет. В будущем, наверное, будут отслеживать и по движению машины, если она виляет. Это вполне укладывается в нынешнюю политику цифровизации и внедрения ИИ на трассе», - рассказал он.
Также Моржаретто отметил, что Россия, вероятно, даже одной из первых внедряет подобные технологии и раскрыл, как новые меры повлияют на аварийность.
«Мы сейчас не отслеживаем мировой опыт, но, думаю, что мы тут первопроходцы. В принципе, технологии развиваются примерно параллельно. Аварийность точно снизится, ведь у нас самое печальное сейчас на трассах, это когда водитель засыпает. Длинный перегон, человек устал, даже на несколько секунд глаза закрылись и все», - подытожил он.
Ранее руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль раскрыл НСН, почему федеральным трассам нужен лимит до 260 км/ч. Так, он напомнил, что даже в проектной документации федеральных скоростных трасс прописано разрешение на скорость до 260 км/ч, иначе она не может считаться скоростной.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Путин: Россия лидирует в атомной энергетике
- Путин: Давление на Россию сохраняется
- Путин: Воровство международных резервов России негативно повлияли на доллар и евро
- Бизнесмен Михаил Гуцериев высказался против ИИ в творчестве
- Путин: Вклад БРИКС в рост мировой экономики больше, чем у «Большой семерки»
- Путин: В ПМЭФ принимают участие представители более 130 стран
- Отдохните, не спешите: Как нейросеть будет следить за водителями на трассах
- Пленарная сессия с участием Владимира Путина началась на ПМЭФ
- Омбудсмены России и Украины обменяются списками гражданских для возвращения
- Новый Верховный лидер Ирана впервые объявил амнистию