Банки хотят удержать клиентов и сохранить их для себя, поэтому предлагают ослабить контроль за снятием наличных денег, рассказал НСН эксперт в области банкротства и взыскания задолженности Дмитрий Кваша.



Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил отзыв на третий пакет правительственных мер по борьбе с мошенничеством «Антифрод 3.0». Письмо было направлено в Минцифры, Минфин и Банк России в начале этой недели. Банкиры предлагают дать возможность гражданам подтвердить легитимность попыток совершения операций по снятию наличных в банкоматах, если они попали под признаки мошеннических. Об этом сообщает «Коммерсант». Кваша подчеркнул, что это не защитит банки от претензий.