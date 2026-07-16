Кто не рискует: Почему банки хотят увеличить лимиты снятия наличных
Клиенты распределяют свои средства по нескольким организациям сразу, чтобы было больше возможности снять наличность, а это потери для банков, заявил НСН Дмитрий Кваша.
Банки хотят удержать клиентов и сохранить их для себя, поэтому предлагают ослабить контроль за снятием наличных денег, рассказал НСН эксперт в области банкротства и взыскания задолженности Дмитрий Кваша.
Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил отзыв на третий пакет правительственных мер по борьбе с мошенничеством «Антифрод 3.0». Письмо было направлено в Минцифры, Минфин и Банк России в начале этой недели. Банкиры предлагают дать возможность гражданам подтвердить легитимность попыток совершения операций по снятию наличных в банкоматах, если они попали под признаки мошеннических. Об этом сообщает «Коммерсант». Кваша подчеркнул, что это не защитит банки от претензий.
«Даже если установить отдельные окна с проставлением галочек относительно того, что вы берете на себя все риски, а банк предупреждает о возможной мошеннической операции, то это не гарантирует отсутствие претензий в будущем. Такое согласие может быть дано под влиянием мошенников и оспорено в дальнейшем. Поэтому риски для банков сохраняются. Человек мог заблуждаться, мог не отдавать отчет своим действиям. Но чаще всего блокировки срабатывают, и по делу. Доля необоснованных не превышает 5-15%, и то клиенты часто не думают о последствиях, безудержно снимают деньги, а потом удивляются блокировкам», — подчеркнул он.
Кваша уточнил, зачем в таком случае банкам продвигать смягчение закона.
«Главная цель — это не обезопасить банки, а оптимизировать работу. Неправильно выравнивать весь банковский сектор под одну гребенку. У нас разные банкоматы, банки и их стратегии работы с клиентами. Антифрод-меры у них тоже могут отличаться. Есть установленные правила Центробанка, но есть и внутренние правила, которые могут быть более жесткими. Вероятно, банки просто хотят сохранить своих клиентов. Все потому, что сейчас они распределяют свои средства по нескольким организациям сразу, чтобы было больше возможности снять наличность. А это потери для банков», — добавил он.
Ранее гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев объяснил НСН, на каких людей охотятся мошенники.
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