Бабушка с внучкой погибли при ударе ВСУ по Брянской области
Бабушка и её 15-летняя внучка погибли при ударе ВСУ по Брянской области. Как пишет RT, об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук.
Он уточнил, что трагедия произошла в посёлке Суземка, который ВСУ обстреляли из РСЗО «Град».
Ковальчук добавил, что ещё одна жительница населённого пункта была ранена - её госпитализировали.
«Глубокие соболезнования родным погибших... Пострадавшей — скорейшего выздоровления», - написал он в «Максе».
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что пять человек погибли в результате удара ВСУ по городскому рынку в Токмаке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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