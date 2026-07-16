Бабушка с внучкой погибли при ударе ВСУ по Брянской области

Он уточнил, что трагедия произошла в посёлке Суземка, который ВСУ обстреляли из РСЗО «Град».

Ковальчук добавил, что ещё одна жительница населённого пункта была ранена - её госпитализировали.

«Глубокие соболезнования родным погибших... Пострадавшей — скорейшего выздоровления», - написал он в «Максе».

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что пять человек погибли в результате удара ВСУ по городскому рынку в Токмаке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

