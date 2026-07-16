Группа «Ундервуд» назвала Гагарина «символом национальной гордости»

По словам авторов хита «Гагарин, я вас любила», первый космонавт Земли стал символом национальной гордости.

Ткаченко также отметил, что Гагарин своей улыбкой смог опровергнуть все попытки «западных пиарщиков», которые старались «представить жителей нашей страны как угрюмых и неулыбчивых охотников на медведей».

«Водка, топор, балалайка, кровь на снегу и Толстой с Достоевским едят пельмени и рубятся в шашки. Вот Гагарин и его улыбка как раз всё это опровергают», - подчеркнул музыкант.

Ранее в Росреестре сообщили, что имя Юрия Гагарина вошло в десятку самых популярных для названия улиц в стране, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

