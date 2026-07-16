Группа «Ундервуд» назвала Гагарина «символом национальной гордости»

Космонавт Юрий Гагарин вошёл в культурный код России. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявили участники группы «Ундервуд» Владимир Ткаченко и Максим Кучеренко.

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По словам авторов хита «Гагарин, я вас любила», первый космонавт Земли стал символом национальной гордости.

Ткаченко также отметил, что Гагарин своей улыбкой смог опровергнуть все попытки «западных пиарщиков», которые старались «представить жителей нашей страны как угрюмых и неулыбчивых охотников на медведей».

«Водка, топор, балалайка, кровь на снегу и Толстой с Достоевским едят пельмени и рубятся в шашки. Вот Гагарин и его улыбка как раз всё это опровергают», - подчеркнул музыкант.

Ранее в Росреестре сообщили, что имя Юрия Гагарина вошло в десятку самых популярных для названия улиц в стране, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
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